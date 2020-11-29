شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إصابات الحوادث المرورية في رأس الخيمة 38% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت إمارة رأس الخيمة انخفاضاً ملحوظاً في المعدل النسبي للإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 38%. وقال مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن انخفاض المعدل النسبي الملحوظ لإصابات الحوادث المرورية يعود إلى الجهود المبذولة التي تقدمها شرطة رأس الخيمة في التوعية المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق من خلال تدشين الحملات المرورية وتوزيع البروشورات التوعوية، والعمل على التأكيد عليهم باستمرار على الالتزام بقوانين السير والمرور، واحترام حقوق الآخرين. وأكد أن مشكلة الحوادث المرورية والإصابات الناتجة عنها تعد من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه المجتمع، لأنها تستنزف قدراً كبيراً من الموارد البشرية، وتتسبب في خسائر اقتصادية، وآثار اجتماعية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | انخفاض إصابات الحوادث المرورية في رأس الخيمة 38% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.