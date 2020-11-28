الامارات | محمد بن زايد يأمر بصرف الحزمة الثالثة من المنافع السكنية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يأمر بصرف الحزمة الثالثة من المنافع السكنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف حزمة المنافع السكنية الثالثة بقيمة 7.2 مليارات درهم، ليستفيد منها أكثر من 6100 مواطن، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تشمل الحزمة الثالثة صرف قروض، وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية على المواطنين، وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

وبصرف الحزمة الثالثة، يصبح إجمالي قيمة ما تم تخصيصه للمنافع السكنية لمواطني أبوظبي، خلال العام الجاري، 15.48 مليار درهم، استفاد منها 13 ألفاً و626 مواطناً، حيث وجّه صاحب السمو رئيس الدولة، في أبريل الماضي، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليارات درهم على أكثر من 5550 مواطناً في إمارة أبوظبي، ضمن حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2020 للمواطنين في أبوظبي، التي تزامنت مع عيد الفطر المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية بالمجتمع.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إلى أن حزم المنافع السكنية الثلاث تأتي لتعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، ومضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين، انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

• 15.4 مليار درهم منافع سكنية لـ13.6 ألف مواطن في أبوظبي خلال 2020.

• 6100 مواطن يستفيدون من الحزمة الثالثة بقيمة 7.2 مليارات درهم.

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