الامارات | بالفيديو .. فتاة كورية تعبر عن عشقها لأهل الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. فتاة كورية تعبر عن عشقها لأهل الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت فتاة من كوريا الجنوبية تدعى نورا بينشوي في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حبها وعشقها لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وما يميزها من تقاليد وعادات، تعرفت عليها عن قرب عبر تواصلها مع المواطنين القادمين إلى كوريا للعلاج، وكذا من خلال متابعتها للمسلسلات والقنوات الإماراتية.

وقالت نورا في الفيديو الذي صور في منزل سفير الإمارات في كوريا عبدالله النعيمي إن "شكلها يبدو كوريا لكن قلبها إماراتي، وهي مطبعة بالعادات وتقاليد الإماراتيين ، مضيفة أنها تعتبر دولة الإمارات مثل بلدها الثاني، ولا أحد يشك في ذلك، وأهل الإمارات أهلها ".

ووصفت الإمارات بالأرض الطبية وأرض التسامح والتعايش التي تضم أكثر من 200 جنسية ، معتبرة أن الإمارات تمثل مثالا يحتذي به في العالم، موجهة التهنئة إلى شعب الإمارات متمنية لهم دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وتعمل نورا مترجمة للمرضى المواطنين الذين في مستشفى وارسان بكوريا الجنوبية، وتقول إنها تعلمت اللغة العربية في سوريا وتعشق الدراما الإماراتية .

جدير بالذكر أن كوريا تتمتع بنهضة علمية واقتصادية واسعة، وتربطها علاقات قوية مع الإمارات ودول الشرق الأوسط، مما دفع كثيرًا من الكوريين إلى المسارعة بدراسة اللغة العربية نظرًا لما تحققه هذه الدراسة لصاحبها من فرص عمل لا تُتاح لدارسي اللغات الأخرى، كما تستعين بهم وزارة الخارجية الإماراتية في العمل كمترجمين.

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