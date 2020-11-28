شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحركة الطبيعية في منطقة ميناء زايد بعد إتمام مهمة هدم أبراج الميناء بلازا بنجاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة البلديات والنقل عودة الحركة الطبيعية في منطقة ميناء زايد بعد إتمام مهمة هدم أبراج الميناء بلازا بنجاح، حيث تم إزالة التحويلات المرورية وفتح كافة الطرق المؤدية من وإلى المنطقة، بالإضافة إلى استمرار المحلات والأسواق في ممارسة أعمالها طوال مراحل مشروع تطوير المنطقة.

هدم «أبراج ميناء بلازا» بأبوظبي يسجل رقماً قياسياً في «غينيس» بالفيديو ..هدم 144 طابقاً سكنياً في أبوظبي خلال 10 ثوان تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عودة الحركة الطبيعية في منطقة ميناء زايد بعد إتمام مهمة هدم أبراج الميناء بلازا بنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.