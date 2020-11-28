مواطنون: صحتنا أمانة

سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد مواطنون على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خطر الإصابة بكورونا المستجد «كوفيد- 19»، ودعم الجهود المبذولة في الدولة للحد من انتشار الفيروس.. وقال المواطن سليمان محمد الصرومي: إن صحتنا وصحة أفراد أسرنا ومجتمعنا بكافة شرائحه أمانة في أعناقنا، لا بد وأن نساهم ولو باليسير في سبيل الحفاظ عليهم من خطر الإصابة بعدوى الفيروس المستجد عبر الالتزام التام بكافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تواصل الجهات المعنية في الدولة حثنا على اتباعها حفاظاً على الجميع.

وذكر أن كل فرد في المجتمع مسؤول عن صحته وصحة أفراد أسرته وعليه الحفاظ عليها عبر الحرص على ارتداء الكمامات والقفازات والاستخدام المتواصل لمواد التعقيم وتجنب الزيارات الاجتماعية التي لا تراعي التباعد الجسدي، وغيرها من الأمور التي باتت واضحة أمام الجميع جراء كثرة التوعية الموجهة إلى أفراد المجتمع، وأضاف: لا بد أن يحرص الجميع على التقيد التام بالتدابير، حيث إنه بالتزامنا نتمكن من الانتصار.

وقال المواطن علي محمد بن غازي: إن الصحة لا تعوض بثمن خاصة في حال تعرض أحد كبار المواطنين وممن يعانون من الأمراض المزمنة للإصابة بهذا الفيروس المستجد، والذي قد تنتقل إليه العدوى من قبل الأفراد غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، لذا لا بد للجميع من التقيد التام للحفاظ على صحته وصحة من حوله من أفراد أسرته ومجتمعه.. وأكد أن الفترة الراهنة التي يمر بها العالم أجمع تتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع مع الجهود المبذولة من قبل الجهات والمؤسسات كافة، حيث إن تخطي هذه الجائحة يتحقق بالالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات المعنية، لنصل إلى الانتصار على هذا الفيروس بأسرع وقت ممكن.

«صفر»

وقال جاسم محبوب إن الوصول إلى الحالة «صفر» سيكون قريباً جداً، بفضل الالتزام من جانب أفراد المجتمع والجهود والمساعي المقدمة من جانب المؤسسات والجهات من جانب آخر، حيث إن ما تقوم به دولة الإمارات من مبادرات وخدمات للحد من انتشار هذا الفيروس والقضاء عليه قياسي وغير مسبوق، حيث يتم تسخير الإمكانيات، وتوجيه المبادرات في سبيل الحفاظ على صحة الأفراد. وذكر أن صحتنا أمانة ولا بد وأن نحافظ عليها لكي لا نخسرها أو نضر بصحة غيرنا من أفراد المجتمع ممن يعانون من الأمراض المزمنة أو من فئة كبار المواطنين، لذا علينا الالتزام لنحقق الانتصار قريباً.