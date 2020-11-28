اكتساح إماراتي لجوائز «أشواط مجاهيم» في الظفرة

سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اكتسحت الإبل الإماراتية نتائج أشواط «الجمل 15 مجاهيم» المقامة ضمن مسابقات مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، بعد أن حققت المراكز الخمس الأولى التي خصصتها اللجنة المنظمة للفائزين في هذا الشوط الذي شهد منافسات قوية من أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج، وكشفت لجنة التحكيم نتائج الشوط، وأعلنت اكتساح الإبل الإماراتية لجميع المراكز الفائزة في شوط «الجمل 15 مجاهيم».

وكانت النتائج قد أسفرت عن فوز إبل مبارك حمود سالمين حميد المنصوري بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني إبل سالمين كردوس عبيد العامري، وفي المركز الثالث إبل مسلم بخيت حمد بخيت العامري، وفي المركز الرابع عبيد راشد ذيبان المنصوري، وفي المركز الخامس عوض سهيل نعيف العامري.

دروع المراكز الأولى

وشهدت الساعات الأولى من صباح أمس توافد أعداد كبيرة من ملاك الإبل الراغبين في خوض منافسات شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل «3 مفاريد تلاد» لدخول شبك المهرجان وتسجيل المشاركة في الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة صباحاً، وذلك لبدء العرض على لجنة الفرز والتحكيم تمهيداً لاختيار أفضل المشاركات المتميزة للمبيت في شبوك المهرجان لاستكمال عمليات التحكيم وإعلان النتائج الفائزة في هذا الشوط ويتوقع أن تشهد المنافسات قوة وندية بين أشهر ملاك الإبل سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وكانت اللجنة المنظمة حددت جوائز قيمة للمشاركين في هذا الشوط بلغت 320 ألف درهم، يحصل خلالها الفائز بالمركز الأول على جائزة 100 ألف درهم، والثاني على 80 ألف درهم، والثالث على 50 ألف درهم، والرابع على 30 ألف درهم، وباقي المراكز من الخامس حتى العاشر على 10 آلاف درهم.

وضوح الاشتراطات

أكد محمد عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة أن وضوح المعايير والاشتراطات التي حرصت اللجنة المنظمة على وضعها والإعلان عنها للمشاركة في مختلف الفئات الخاصة بالمسابقة، سواءً كانت الأشواط الفردية أو الجمل ساهم في تميز الإبل المشاركة في مختلف الأشواط، وهو ما انعكس على قوة المنافسة بين أشهر ملاك الإبل.

حسين العامري لحظة إعلان النتائج

وأضاف: أن جميع التعديلات التي تم وضعها تم الإعلان علنها وتعريف المشاركين بها قبل انطلاق المهرجان من أجل الاستعداد الكامل للمنافسة في أشواط مزاينة الإبل المختلفة، وأن جميع الملاك أصبح لديهم الوعي الكامل بكافة تفاصيل واشتراطات المسابقة، مشيراً إلى أن هناك شروطاً حددت آليات المشاركة في أشواط الجمل المختلفة، ومنها إحالة الإبل المشتبه بها بالتنشيط إلى الفحص الطبي، وحجب جائزة المراكز التي لا يرتقي الحلال المشارك فيها لمستوى الجائزة، ولا يسمح للحلال الذي لا يرتقي للمنافسة بالمشاركة في شوط البيرق، ويحق للمالك المشارك في شوط البيرق شراء 15 ناقة كحد أقصى، ويحق للمالك المشارك في شوط بينونة شراء 10 نوق كحد أقصى، يسمح للإبل المشاركة في أشواط البيرق المشاركة في أشواط التحدي، كما تم ترصيص الإبل المشاركة بالمهرجان وتزويدها بشريحة إلكترونية خاصة بالمهرجان والتي قدمت بشكل مجاني للجميع، وتم ذلك من خلال مكتب اللجنة بمنطقة الظفرة.

المسابقات التراثية المصاحبة

وانطلقت صباح أمس «الجمعة» فعاليات المسابقات التراثية المصاحبة، والتي تستمر حتى تاريخ 15 يناير 2021، ضمن 6 فئات هي: مسابقة الصيد بالصقور، وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر، ومسابقة الرماية، مزاينة الصقور، ومزاينة السلوقي العربي التراثي، ومزاينة غنم النعيم، والتي خصص لها 125 جائزة.. واستهلتها بمسابقة الخيول العربية الأصيلة، وذلك مضمار مدينة زايد، وخصصت له اللجنة المنظمة 9 جوائز موزعة على 3 أشواط/‏‏ شوط الظفرة الرئيسي 1800 متر، الشوط المفتوح 1400 متر، وشوط المبتدئين 1200 متر.

المركز الأول شوط الجمل تلاد (15) مجاهيم

وتستمر المسابقات التراثية المصاحبة بمسابقة الرماية التي تقام بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد، حيث ستقام منافسات الشوط المفتوح خلال الفترة من 3 إلى 31 ديسمبر المقبل في مقر النادي، وقد خصص لها 10 جوائز نقدية، فيما تقام منافسات شوط بينونة لمواطني الدولة خلال الفترة من 1 إلى 13 يناير 2021، وقد خصص لها 5 جوائز نقدية.

وتشمل مسابقة الصيد بالصقور التي تنظم بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر المقبل، في ميدان مدينة زايد للصقور في منطقة الظفرة ستة أشواط لمسابقات التلواح، منها أربعة أشواط لفئة الفروخ، وشوطان لفئة الجرناس، وقد خصص لها 30 جائزة.

وتنظم مزاينة الصقور لفئة الفروخ بالتعاون مع محمية المرزوم يوم 24 ديسمبر المقبل، في ميدان مدينة زايد للصقور، وتشمل فئات «بيور شاهين وبيور جير وبيور قرموشة»، وقد خصص لها 9 جوائز، أما مزاينة السلوقي العربي التراثي، فستنطلق في 14 يناير القادم وتشمل 4 أشواط لفئتي الحص والأريش «ذكور - إناث»، وقد خصص لها 12 جائزة.

ملاك الإبل وفرحة الفوز ( الصور من المصدر)

وتقام بطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر في ميدان مدينة زايد للهجن، حيث سينطلق السباق التأهيلي «سباق التصفيات» يوم 31 ديسمبر المقبل، والسباق النهائي «سباق التحدي» يوم 7 يناير القادم ويشمل شوطين «شوط الذكور- شوط الإناث»، وقد خصص للبطولة 10 جوائز. وتقام مزاينة غنم النعيم خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير 2021 وتشمل 8 أشواط خصص لها 40 جائزة، حيث سيقام في اليوم الأول 4 أشواط «شوط الفحل، شوط الجذع، شوط الجذع «إنتاج محلي»، شوط الثلاث جذعات»، فيما سيشهد اليوم الثاني 4 أشواط «شوط الجذعة، شوط الجذعة» إنتاج محلي، شوط الشاه، شوط أجمل 10 رؤوس.