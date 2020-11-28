5163 مركبة استفادت من نظام الحجز الذكي في دبي

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قال العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن شرطة دبي حجزت 5163 مركبة عبر نظام الحجز الذكي خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري.

وأضاف: أن نظام الحجز الذكي الذي اعتمده معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في عام 2018، يتيح للسائقين الذين ترتبت عليهم مخالفات تستوجب الحجز بناءً على قانون السير المروري، خياراً بحجز مركباتهم في المنزل بدلاً من دفع غرامة عوضاً عن الحجز، أو الحجز لدى الشرطة، بحيث تبقى السيارة في عهدة مالكها من دون إمكانية استخدامه لها.

وأوضح العميد عادل السويدي، أن نظام الحجز الذكي للمركبات المُخالفة والمطلوبة متصل بالأقمار الاصطناعية، ويتم من خلاله مراقبة ورصد تحرك المركبات التي يتم حجزها بالمنطقة المحددة من قبل المالك، وتتولى الإدارة العامة للمرور المراقبة، مشيراً إلى أن الآلية تتم عبر جهاز إلكتروني ذكي صغير للغاية، يتم تركيبه في المركبة بمعرفة ضباط المرور أو دورياتها، تطبيقاً لحجز المركبة في منزل مالكها.

وعن طريقة الحجز، قال العميد سيف المزروعي: إنه في حال طلب مركبة للحجز يتوجب على مالك المركبة الحضور إلى الإدارة العامة للمرور، ويتم إخطاره بمدة الحجز المطلوبة، ومن ثم يقوم بدفع رسوم الخدمة التي تبلغ قيمتها (420) درهماً للشهر الأول، ثم يتم إرسال فريق تقني من الإدارة العامة للمرور لمكان وجود المركبة ليقوم بتركيب الجهاز، وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات المركزي، ونظام المراقبة على مدار الساعة، ويتم غلق الجهاز تماماً، بحيث يتعذر فتحه على أحد، وعندما تنتهي مدة الحجز المطلوبة يتوجه التقني المختص لفك الحجز ونزع الجهاز.

وأضاف: في حال تحريك المركبة يقوم الجهاز بإرسال تنبيه إلى الإدارة التي تفرض على المركبة مدة حجز جديدة وغرامة، مشيراً إلى أن جهاز الحجز الذكي يعطي اللون الأخضر بعد تفعيله، والتزام صاحب المركبة بعدم تحريكها، أما إذا تم تحريك المركبة فيتحول إلى اللون الأحمر مباشرة، فيتم إشعار مالك المركبة برسالة نصية بمخالفته لشروط الحجز الذكي، ويتم فرض غرامة مالية عليه، ثم تنقل المركبة إلى شبك الحجز في الإدارة العامة للمرور لاستكمال بقية الفترة المقررة للحجز.

وذكر أن نظام الحجز الذكي يحافظ على المركبات من التعرض لأشعة الشمس الحارقة والعوامل المناخية الأخرى كونها تظل في عهدة مالكها من دون إمكانية استخدامه لها.