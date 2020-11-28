الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقليد

استغرب متعامل مع موقع شهير للتسوق الإلكتروني، غياب الشفافية بشأن منتجات التجميل والعطور، مشيراً إلى غياب الرقابة على بيع المنتجات المقلدة، مطالباً بإلزام البائعين بتقديم ما يثبت أن هذه المنتجات أصلية.

مواقف

اقترح ساكن في منطقة القليعة بالشارقة، تخطيط المواقف المقابلة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة من الجهة الخلفية، وذلك بسبب قيام العديد من السكان والزوّار في المنطقة بصف سياراتهم بطريقة عشوائية.

بطاقات

طالب مرتادون للقرية العالمية ممن يحملون بطاقات دخول وأخرى للمواقف والألعاب من الموسم الماضي، بتفعيل تلك البطاقات، للاستفادة منها في الموسم الحالي.

مطعم

اشتكى متعاملون مع أحد المطاعم الشهيرة بإعداد الوجبات السريعة وصول الطلبات باردة، وعند رفع الشكوى للمطعم جاء الرد بأن الطلب تم عن طريق تطبيق لشركة توصيل وليس هناك ما يمكن عمله.

مبيدات

طالب سكان في منطقة الروضة بعجمان برشها من البلدية بالمبيدات الحشرية، لمنع انتشار البعوض في الأجواء ومنع دخوله مساكنهم، إذ ينتشر في كل عام في هذا الوقت مع بداية فصل الشتاء.

مواقف

اشتكى سكان في منطقتي التعاون وشارع الوحدة بالشارقة قيام بعض السائقين بإيقاف مركباتهم بشكل عشوائي في الساحات الترابية، ما يحرمهم من المواقف، خصوصاً للقادمين في الساعات المتأخرة من الليل. ولفتوا إلى أن البعض يغلق منافذ الخروج من هذه الساحات، ما يؤخرهم عن وظائفهم والتزاماتهم.

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