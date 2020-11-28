الامارات | في الميدان

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شكرا لقرائتكم خبر عن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة التربية والتعليم، منصة الاعتماد الدولي للبرامج الجامعية، التي تعد بمثابة بوابة عامة توفر معلومات عن مؤشر الأداء الاستراتيجي الوطني الخاص حول البرامج الجامعية، في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، التي حصلت على الاعتماد الدولي.
وأفادت الوزارة بأن المنصة تستهدف مؤسسات التعليم العالي، لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها توفير معلومات عن البرامج الجامعية المعتمدة دولياً، وتوفر قائمة بهيئات الاعتماد الدولية الموثوقة التي تعمل كدليل لمؤسسات التعليم في تخطيطها للحصول على الاعتماد الدولي.
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