الامارات | «الهوية والجنسية» تحدد 6 خطوات لإصدار «الإقامة» إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية والجنسية» تحدد 6 خطوات لإصدار «الإقامة» إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأنه بإمكان المقيمين إصدار تصاريح الإقامة بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ica.gov.ae)، أو التطبيق الذكي (ICA UAE echannels)، من خلال ست خطوات تبدأ بالتسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية)، أو الدخول إلى الخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، ثم اختيار خدمة إصدار تصريح إقامة، ثم تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وتقديم طلب بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، وأخيراً وضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى التأكد من دقة وصحة البيانات في الاستمارة الإلكترونية لطلب الهوية قبل دفع الرسوم، ومن أهمها رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وطريقة التوصيل المدخلين، لتفادي تأخر تسليم المعاملة.

ونبهت إلى أن البيانات المدخلة في الطلبات الإلكترونية المقدمة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة، لافتة إلى أن صحة البيانات المدخلة تضمن سرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه بعد طباعة البطاقة يتم تسليمها إلى بريد الإمارات، التي تتولى بدورها بإرسال رسائل نصية للمتعامل تبلغه بوجود البطاقة لديها وتطلب منه مراجعة مكتب البريد الذي حدده في استمارة التسجيل لاستلام بطاقته، وفي حال عدم استلام المتعامل لبطاقته خلال فترة 90 يوماً، تقوم بريد الإمارات بإرجاعها إلى الهيئة، والتي تقوم من جانبها بإتلاف البطاقة، الأمر الذي يتوجب معه على المتعامل التقدّم بطلب لاستخراج بدل فاقد عنها ودفع الرسوم المقررة على هذه الخدمة.

وأكدت الهيئة أن إصدار بطاقة الهوية إلزامي لجميع الأعمار، مواطنين ومقيمين، إذ تعد وسيلة أساسية للحصول على الخدمات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وبينت أن الوثائق والمستندات المطلوبة لتجديد إقامة لكفيل مقيم، هي جواز سفر المكفول، صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر، وشهادة راتب، وأصل إذن الدخول (لبعض الجهات الحكومية)، وبطاقة الهوية للمكفول، وأصل شهادة اللياقة الصحية، وبطاقة الهوية للكفيل، والضمان الصحي، وصورة جواز سفر الكفيل، وعقد إيجار السكن موثقاً للسكن، وصورة من عقد العمل.

أما الأوراق المطلوبة لإصدار إقامة لشخص يعمل في القطاع الخاص، أو منطقة حرة، فهي: طلب الإقامة موقع من الكفيل، وإذن الدخول، وصورة من الرخصة التجارية، وجواز سفر المكفول، وفحص طبي معتمد، وبصلاحية لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيصال بطاقة الهوية، وبطاقة العمل أو (إيصال بطاقة العمل) لفئة قطاع الخاص.

تعديل الإجراءات

أعلنت الإمارات، في أبريل الماضي، قرارات لتخفيف آثار التدابير الدولية عن المقيمين، والمتخذة في مواجهة تفشي «كورونا»، شملت اعتبار إقامة الوافدين، سواءً كانوا موجودين داخل الدولة أو خارجها، سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020.

كما شملت اعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول إلى نهاية ديسمبر المقبل، وفي 10 يوليو الماضي تم تعديل الإجراءات باستئناف خدمات مراكز إسعاد المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخدمات التأشيرات، وأذون الدخول، وبموجب ذلك تم إلغاء قرار تمديد التأشيرات والإقامة، وبدء استيفاء الرسوم المستحقة من تاريخ 10 يوليو.

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