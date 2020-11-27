الامارات | "الكوارث والأزمات" في الشارقة : الإستمرار بمنع المبيت والتخييم على شواطئ الإمارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة الإستمرار بقرار منع المبيت والتخييم، ووضع الكرفانات على شواطئ الإمارة حتى إشعار آخر. ونوه الفريق إلى أن القرار السابق المتعلق بالسماح بفتح الشواطىء العامة؛ يتيح للعائلات ارتياد الشواطىء وفق شروط الالتزام بالاجراءات الوقائية والمحافظة على التباعد الجسدي، ولبس الكمامات ومنع التجمعات، وكل ما يخل بالتدابير الاحترازية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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