الامارات | 5163 مركبة استفادت من نظام الحجز الذكي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5163 مركبة استفادت من نظام الحجز الذكي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير سعيد المزروعي، بأن شرطة دبي حجزت 5163 مركبة عبر النظام الذكي خلال الـ10 أشهر منذ بدية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضح أن نظام الحجز الذكي الذي اعتمده القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، في عام 2018، يتيح للسائقين الذين ترتبت عليهم مخالفات تستوجب الحجز بناءً على قانون السير والمروري، خياراً بحجز مركباتهم في المنزل بدلاً من دفع غرامة عوضاً عن الحجز، أو الحجز لدى الشرطة، بحيث تبقى السيارة في عهدة مالكها من دون إمكانية استخدامه لها.

وأشار إلى أن نظام الحجز الذكي للمركبات المُخالفة والمطلوبة متصل بالأقمار الاصطناعية، ويتم من خلاله مراقبة ورصد تحرك المركبات التي يتم حجزها بالمنطقة المحددة من قبل المالك، وتتولى الإدارة العامة للمرور المراقبة، مشيراً إلى أن الآلية تتم عبر جهاز إلكتروني ذكي صغير للغاية، يتم تركيبه في المركبة بمعرفة ضباط المرور أو دورياتها، تطبيقاً لحجز المركبة في منزل مالكها.

وقال المزروعي إنه في حال طلب مركبة للحجز يتوجب على مالك المركبة الحضور إلى الإدارة، ويتم إخطاره بمدة الحجز المطلوبة، ويدفع رسوم الخدمة التي تبلغ 420 درهماً للشهر الأول، ثم يتم إرسال فريق تقني من الإدارة العامة للمرور إلى مكان وجود المركبة لتركيب الجهاز، وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات المركزي، ونظام المراقبة على مدار الساعة، ويتم غلق الجهاز تماماً، بحيث يتعذر فتحه على أحد، وعندما تنتهي مدة الحجز المطلوبة يتوجه التقني المختص لفك الحجز ونزع الجهاز.

وأضاف أنه في حال تحريك المركبة يرسل الجهاز تنبيه إلى الإدارة التي تفرض على المركبة مدة حجز جديدة وغرامة.

وقال إن نظام الحجز الذكي سهل، ويحافظ على المركبات من التعرض لأشعة الشمس الحارقة والعوامل المناخية الأخرى كونها تظل في عهدة مالكها من دون إمكانية استخدامه لها.

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