ريم الهاشمي: «معاهدة السلام» فرصة لاستئناف المحادثات

سيف اليزيد - أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، اليوم الجمعة، خلال افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية فرصة لاستئناف محادثات السلام بالمنطقة.

وقالت في تغريدة عبر «تويتر»، «نتطلع لأن توفر معاهدة السلام الإماراتية ـ الإسرائيلية فرصة لاستئناف محادثات السلام».

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