محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 472 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني

سيف اليزيد - دبي (وام)

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 472 سجيناً في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي انطلاقاً من حرص سموه على إتاحة الفرصة في مثل هذه المناسبات الوطنية أمام المحكومين المشمولين بالعفو للعودة إلى مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، والانخراط مرة أخرى في المجتمع بعد مراجعة ما اقترفوه من أعمال انحرفت بهم عن الطريق القويم، ولتمكينهم من استئناف حياتهم كأفراد نافعين لأنفسهم ولأسرهم ومن ثم للمجتمع، إعلاءً لمبدأ التسامح الذي يشكل أحد المبادئ الراسخة التي قام عليها أساس دولة الاتحاد، ويمثل أحد الضمانات التي تحفظ على النسيج المجتمعي تلاحمه وتماسكه.

وأوضح أن النيابة العامة بدأت التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت ممكن، لتمكين المُفرج عنهم من بدء مرحلة جديدة من حياتهم كأفراد يحترمون القانون ويراعون أحكامه، ويبتعدون عن اقتراف ما من شأنه أن يقودهم مرة أخرى إلى مخالفتها، ليظل مجتمع دولة الإمارات دائماً نموذجاً للمجتمعات المتحضّرة التي لا تنفك أن ترسّخ مبدأ سيادة القانون على جميع أفرادها.

من جانب آخر، أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من السجناء في المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة، ويقضون عقوبات متفاوتة، وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة. ويأتي أمر العفو عن السجناء في إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة. كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 219 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة ممن يقضون عقوبات متفاوتة، وممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49.

ويأتي هذا الأمر حرصاً من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على التخفيف من معاناة أسرهم، ومنح المفرج عنهم فرصة أخرى لطي صفحة الماضي. ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين، بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في أسرع وقت. وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة: إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم تأتي انطلاقاً من حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها.. كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء على متابعته الدائمة والمستمرة.