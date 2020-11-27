أبوظبي من أبرز 10 مدن مفضلة للوافدين

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) صنف تقرير انترنيشن لمدن الوافدين 2020، أبوظبي واحدةً من أبرز 10 مدن مفضلة للوافدين.

ويصنف التقرير 66 مدينة حول العالم، وقد شارك أكثر من 15 ألف وافد من 173 جنسية في الاستطلاع الذي يقيس جوانب الحياة الحضرية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في «تغريدة» على حسابه في «تويتر»: «صُنفت إمارة أبوظبي كواحدة من أبرز 10 مدن مفضلة للوافدين، وفقاً لتقرير انترنيشن لمدن الوافدين 2020 الذي يصنف 66 مدينة حول العالم. وشارك أكثر من 15 ألف وافد من 173 جنسية في استطلاع يقيس أكثر من 25 جانباً من جوانب الحياة الحضرية بما فيها جودة الحياة وسهولة الاستقرار والتمويل والسكن».

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