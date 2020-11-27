«كليفلاند كلينك أبوظبي» يركز على أبحاث «كوفيد- 19»

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق مبادلة للرعاية الصحية، عن خططه للتركيز على تطوير قدراته في مجال الأبحاث بمساعدة منحة مقدمة من مجموعة «سيتي» المصرفية، وذلك سعياً منه لدعم جهود الرعاية الصحية في دولة الإمارات لدراسة كوفيد-19 ومحاربته.

سيركز المستشفى في أبحاثه على أنماط العدوى المحلية لفيروس كوفيد-19، وذلك بدعم 10 ملايين دولار حصل عليها من مجموعة «سيتي» للمساعدة في تحسين البنية التحتية الخاصة بالأبحاث الطبية، ويسهم التمويل في تطوير عدد من البرامج البحثية في أبوظبي وتوظيف الكوادر المتخصصة بالتعاون مع المكتب الأكاديمي، كما يسهم في دعم تطوير مجموعة جديدة من العلماء الأطباء، وفرقهم التي تضم مواطنين إماراتيين من المتدربين والمنتسبين لبرامج الإقامة الطبية في المستشفى، للمشاركة في مشاريع بحثية، كتلك التي تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية والعيون والسرطان، وذلك تحت إشراف باحثين متخصصين في مراكز الامتياز في المستشفى، وتفيد هذه الخطوة في تعزيز دور مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في مجال الابتكار والتعليم، بصفته أحد المراكز البحثية والأكاديمية الرائدة في المنطقة.

وقال د. مراد توزجو، رئيس المكتب الأكاديمي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «يركز مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» على تميز الخدمات السريرية والتعليم والأبحاث في تأدية رسالته في المجتمع المحلي، يفيد الدعم الذي تلقيناه من مجموعة «سيتي» في تعزيز تميزنا في المجال البحثي، وتكميل قدراتنا التعليمية وتحسين مساهماتنا في مجال الابتكار الطبي، لنتمكن، في النهاية، من تحسين جودة الرعاية التي نقدمها للمرضى».