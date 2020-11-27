الامارات | 1305 إصابات جديدة بـ «كورونا» وشفاء 826 حالة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1305 إصابات جديدة بـ «كورونا» وشفاء 826 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 1305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة شخص واحد من تداعيات الإصابة بالفيروس، كاشفة عن شفاء 826 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا».

وتماشياً مع خطة الوزارة، في توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، أجرت الوزارة 136 ألفاً و352 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وأفادت الوزارة بأن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهم في الكشف عن 1305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 163 ألفاً و967 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 564 حالة. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 826 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 151 ألفاً و870 حالة.

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