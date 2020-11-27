الامارات | «جناح جو رأس الخيمة» ينقذ آسيوياً أصيب أثناء تسلق الجبال

شكرا لقرائتكم خبر عن «جناح جو رأس الخيمة» ينقذ آسيوياً أصيب أثناء تسلق الجبال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ طاقم البحث والإنقاذ بقسم جناح جو شرطة رأس الخيمة، آسيوياً في عقده الثالث، تعرض لإصابة أثناء تسلقه الجبال في منطقة رعلة اليعاقبة.

وأفاد رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد اليماحي، بأنه فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، هرع طاقم البحث والإنقاذ عبر مروحية قسم جناح جو شرطة رأس الخيمة، إلى موقع البلاغ، وتم مسح المنطقة، وخلال 20 دقيقة من المسح تم التوصل إلى المصاب، وتبين أنه تعرض لكسر في قدمه أثناء تسلقه مرتفعاً جبلياً.

وتابع: «على الفور تم تقديم الإسعافات الأولية والدعم اللازم له وإنقاذه، كما تم نقله إلى مستشفى صقر في رأس الخيمة لتلقي العلاج والاطمئنان عليه، والتأكد من استقرار حالته الصحية».

وناشد اليماحي أفراد الجمهور من سكان الإمارة والزوار والسياح، تجنب ارتياد المناطق الجبلية شديدة الوعورة عند ممارسة رياضة تسلق الجبال والمرتفعات، والتزام المناطق الجبلية القريبة والواضحة المعالم، والأقرب إلى الطرق العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news