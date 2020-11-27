الامارات | حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 219 من نزلاء «الإصلاحية»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 219 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة ممن يقضون عقوبات متفاوتة وممن صدرت بحقهم أحكاماً في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49. ويأتي هذا الأمر حرصاً من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على التخفيف من معاناة أسرهم، ومنح المفرج عنهم فرصة أخرى لطي صفحة الماضي. ووجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في أسرع وقت. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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