عبدالله بن زايد يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي

سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مشيداً بالجهود التي يبذلها معاليه من أجل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات، وبدعم قيادتها الرشيدة، على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يلبي تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي في التنمية والازدهار والرخاء.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

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