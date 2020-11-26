سيف اليزيد - أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50 في المائة، بدءاً من الثاني من ديسمبر 2020 ولمدة 49 يوماً، وذلك بناء على قرار المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، إنه بموجب القرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بخفض المخالفات المرورية بنسبة 50 في المائة احتفاء باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار في الوقت المحدد ولمدة 49 يوماً، ويشمل ذلك جميع المخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ 1 ديسمبر 2020، باستثناء المخالفات المشددة وإلغاء حجز المركبات، بالإضافة إلى إلغاء النقاط المرورية المترتبة على كل المخالفات.

وأكد اللواء الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعم كافة الخطوات التي تتخذها حكومة الشارقة لتقديم كل التسهيلات الخدمية للمتعاملين، انطلاقاً من الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، القائمة على تخفيف الأعباء المالية على أفراد المجتمع وإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم القانونية وتسديد المخالفات المترتبة عليهم وفقاً لمحددات القرار.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الشارقة تخفض المخالفات المرورية 50 % لمدة 49 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.