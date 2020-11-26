نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد الثاني لـ«الوطني الاتحادي»

سيف اليزيد - نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي جرى صباح اليوم عن طريق الاتصال المرئي «عن بعد».

وقد بدأت مراسم الافتتاح بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم ثم افتتح سموه الجلسة: «أصحاب السمو والمعالي والسعادة.. الإخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.. بسم الله وعلى بركة الله نفتتح اليوم دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلمة الافتتاح: «الإخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.. أنا واثق أنكم ستواكبون بإيجابية مسيرة نهضتنا وطموحات شعبنا وأدعوكم لتعزيز التواصل مع أبناء وبنات وطننا، والاهتمام بأفكارهم واقتراحاتهم ومطالبهم.. أرجو لكم التوفيق.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

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