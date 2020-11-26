سيزرز بالاس بلووارتز دبي يطلق عرض إقامة محدود الإصدار احتفالا باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

يحتفل فندق سيزرز بالاس بلووارتز دبي باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق عرض مميز يتيح لسكان الإمارات حصراً تخفيضات بنسبة 49 بالمئة على جميع الغرف والأجنحة. ويستمر هذا العرض محدود الإصدار لمدة 49 ساعةً فقط. ويمكن للضيوف الحجز من يوم الأحد 29 نوفمبر عند الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1:00 بعد الظهر من يوم الثلاثاء 1 ديسمبر.

ويمكن للمحظوظين المستفيدين من العرض اختيار فترة الإقامة في أي وقت بين 29 نوفمبر 2020 و25 مارس 2021.

ويضمن الفندق لزواره احتفالاً مثالياً بهذه المناسبة الغالية مع أشهى الوجبات العالمية وتجارب الضيافة الفاخرة وسط إطلالات جذابة وأجواء من الدلال.

تبدأ الأسعار من 949 درهماً إماراتياً متضمنةً الفطور في مطعم غوردون رامزي هيلز كيتشين.

الحجز متاح من يوم الأحد 29 نوفمبر عند الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1:00 بعد الظهر من يوم الثلاثاء 1 ديسمبر عبر الموقع الإلكتروني:https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=4222&Chain=5149&promo=CPUAE49

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الشروط والأحكام:

• أوقات الحجز: من يوم الأحد 29 نوفمبر عند الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1:00 بعد الظهر من يوم الثلاثاء 1 ديسمبر

• مواعيد الإقامة: حتى 25 مارس 2021

• تقديم بطاقة هوية إماراتية سارية عند تسجيل الوصول إلى الفندق

• يخضع العرض للتوافر خلال فترة الحجز

• يسري العرض عند حجز الإقامة لمدة ليلتين على الأقل

• غير قابل للاسترداد النقدي أو الإلغاء

• يقتصر الدخول إلى نادي إمباير على الأطفال بين 3 و12 عاماً

• تتوافر تذاكر الدخول إلى حديقة لاجونا ووتربارك وذا جرين بلانيت تاون لضيفين فقط في الغرفة بمعدل زيارة واحدة لإحدى الوجهتين في اليوم خلال فترة الإقامة حصراً. تتوفر تذاكر إضافية للشراء مباشرةً من الفندق

• لا يمكن الاستفادة من العرض بالتزامن مع أي عروض ترويجية أخرى

• يخضع العرض للضرائب ورسوم الخدمة المعمول بها

• يخضع العرض للتوفر كما تطبق تواريخ توقف الحجوزات

• في حالة الخلاف، يحتفظ سيزرز بلو واترز دبي بحق اتخاذ القرار النهائي.