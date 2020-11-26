و نتائج دراستها الأولى حول رؤية مدراء تقنية المعلومات والتي حدّدت الأولويات الاستراتيجية لـ 1,300 صانع قرار على مستوى العالم عبر العديد من الأسواق ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وفيما يستكشف مدراء تقنية المعلومات مجالات جديدة، تغيرت طريقة عمل فرقهم على أساس يومي وخططهم المستقبلية تغييراً جذرياً حيث كشفت دراسة سيسكو أن "كوفيد-19" يحتل المرتبة الأولى ضمن أولويات 61% من المشاركين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وحدّدت نتائج دراسة سيسكو أربع ضرورات استراتيجية واضحة لدى مدراء تقنية المعلومات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية: إعادة تصور التطبيقات: يؤمن 88% بأهمية البناء السريع للتطبيقات مع القدرة على نشرها في أي مكان بذكاء ومراقبة كل تجربة وإجراء في الزمن الفعلي.

تأمين البيانات: يعتقد 98% بأهمية ضمان الحفاظ على أمن بيانات العملاء والبناء على الثقة.

التحول في البنية التحتية: يؤمن 87% بضرورة إنشاء بيئة مُعرّفة بالبرمجيات ومدفوعة بالأهداف ومدعومة بالسياق.

تمكين الفرق: يعتقد 84% بأهمية توفير الفرص للموظفين للتعاون بسلاسة عبر كل المنصات والوسائل.



كانت هذه تفاصيل خبر دراسة سيسكو: مدراء تقنية المعلومات في الإمارات والمملكة العربية السعودية يضعون استراتيجيات جديدة لمواكبة التغيرات العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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