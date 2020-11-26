المراكز التجارية التابعة للدار العقارية تطلق عروضاً جذابةً وبرامجاً احتفاليةً متنوعةً احتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات

عروض مذهلة

لا تفوتوا هذه الفرصة الرائعة للاستفادة من خصومات تصل حتى 90% مع عروض مذهلة طوال فترة العطلة، فسواءً كنتم ترغبون في شراء ملابس شتوية جديدة، أو إعادة تصميم ديكور منزلكم، أو حتى شراء هدايا الاحتفال لأحبائكم، فستجدون لدينا كل ما يرضي أذواقكم، مع ما يزيد على 200 متجر مشارك عبر المراكز التجارية الثلاث. فليس عليكم سوى التسوق من مجموعة متنوعة من علامات التجزئة في ياس مول، ومول المركز التجاري العالمي في أبوظبي، والجيمي مول، لتحظوا بأفضل العروض المجزية والتنزيلات والخصومات الرائعة.

اختبروا عالماً من التجارب التي لا تنسى في ياس مول

يقدم ياس مول بالتعاون مع "أبوظبي للإعلام" لزواره، جدولاً زمنياً تفاعلياً يسلط الضوء على أبرز إنجازات دولة الإمارات خلال التسعة وأربعين عاماً الماضية. وسيحظى المتسوقون بفرصة مشاهدة لمحة عن تاريخ دولة الإمارات الزاخر، حيث يمكنهم تفعيله عبر رموز الاستجابة السريعة على هواتفهم الذكية، والتي ستقدم لهم كذلك روابط إلكترونية ليستمتعوا بمشاهدة الإنجازات العظيمة لدولة الإمارات.

كما يوفر ياس مول لضيوفه تجربة غامرة في حجرة الإمارات للتصوير بالرسم الضوئي؛ والتي تجمع التصوير الفوتوغرافي، والكتابة بخطوط عربية مخصصة، مع الأضواء البصرية الرائعة. فعند التقاط صورة فوتوغرافية ستقوم أداة رسم ضوئي بكتابة رسالتكم التي ترغبون بها عبر تقنية الرسم الضوئي المعاصر وبخط عربي مع ألوان اليوم الوطني الإماراتي.

وسيتمكن الزوار من عيش تجربة الواقع المعزز، حيث يمكنهم تشغيلها عبر رموز الاستجابة السريعة ومشاهدة إطلاق بعثة "مسبار الأمل" إلى المريخ مع رائد الفضاء هزاع المنصوري، ليمضوا أروع اللحظات ويشاركوها مع أحبائهم. كما يقدم ياس مول بالتعاون مع "صحة" جداراً فنياً يتيح للزوار مسح رموز الاستجابة السريعة الموجودة عليه، لتجربة لقاء افتراضي مع الأبطال الحقيقيين في دولة الإمارات، فيما تحتفل "الدار" بالنجاح العظيم الذي سطرته البلاد في التصدي للجائحة.

"ياس مول" يسعى إلى دخول غينيس مع أضخم مجسم رملي في العالم

يعتزم "ياس مول" تحقيق رقم قياسي جديد عبر صنع زجاجة عملاقة بفن الرمل، إذ يتولى فريق من الفنانين المحترفين تصميم هذا العمل، والذي سيصطبغ بألوان العلم الوطني الإماراتي، في يوم 2 ديسمبر القادم. وسيتم عرض مجسم الزجاجة العملاقة في ساحة تاون سكوير في قلب ياس مول، ليتمكن جميع الزوار والمتسوقين من مشاهدة محاولة تحطيم الرقم القياسي في موسوعة غينيس مباشرةً.