حائز على "نوبل" يرشح بن زايد للجائزة وتفاعل كبير على مواقع التواصل مع الترشيح

رشح الإيرلندى اللورد دايفد ترمبل، الحائز على جائزة نوبل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجائزة نوبل للسلام.

ورشح اللورد ترمبل، الشيخ محمد بن زايد وبنيامين نتنياهو للجائزة فى نسختها المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وفاز ترمبل، الوزير الأول السابق لإيرلندا الشمالية، بالجائزة فى عام 1998 لجهوده فى إيجاد حل سلمى للصراع فى إيرلندا الشمالية، ووفقا لقوانين الجائزة، فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة يجب أن يتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.

وتلقى معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، التى تم توقيعها فى سبتمبر الماضى، ترحيبا واسعا من العديد من الحكومات باعتبارها خطوة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الترشيخ الايرلندي للشيخ محمد بن زايد.

وأكد الناشطون أن بن زايد أجدر شخصية عربية بالجائزة، لدوره في صناعة السلام.

وأشار الناشطون إلى أن بن زايد بذل ويبذل جهودا كبيرة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

ولفتوا إلى أن ما يميز جهود بن زايد هو أنها مثمرة وتؤتي أوكلها.