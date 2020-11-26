سيف اليزيد - أبوظبي (وام) وقع معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي يوسف محمد علي مدير مكتب فخامة رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية المكلف بوزارة الدفاع أمس، عبر الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في المجال الدفاعي والعسكري.

وأكد معالي البواردي أن توقيع هذه المذكرة يجسد حرص وزارة الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة والتزامها في تعزيز أواصر التعاون مع شركائها، حيث تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

من جانبه، أكد معالي يوسف محمد على حرص وزارة دفاع جمهورية جزر القمر على تعزيز ودعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، بما يخدم مصالحهما.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال المرئي آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

كانت هذه تفاصيل خبر البواردي يوقع مذكرة تفاهم مع جزر القمر في المجال الدفاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.