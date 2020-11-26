الامارات | 3 سنوات سجناً لعصابة سرقت مجوهرات بـ 580 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سنوات سجناً لعصابة سرقت مجوهرات بـ 580 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن ثلاث سنوات يليها الإبعاد بحق عصابة مكونة من ستة أشخاص (آسيويون) قدموا إلى الدولة خصيصاً بغرض سرقة المنازل، واستطاعوا السطو على فيلا كان صاحبها خارج الدولة، وسرقة ساعات ومجوهرات تقدّر قيمتها بنحو 580 ألف درهم، واستطاعت شرطة دبي استعادتها قبل أن يتصرف فيها الجناة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن ستة متهمين، أحدهم هارب، سرقوا ليلاً من فيلا مدير (خليجي)، كان خارج الدولة مع عائلته، مستندات ومتعلقات خاصة، عبارة عن 39 إسوارة و53 خاتماً و85 حلق أذن و18 سلسلة عنق، وقطع أخرى متنوعة، جميعها من الذهب، بالإضافة إلى 55 ساعة يد مختلفة الأنواع والماركات، وتقدّر قيمة المسروقات بنحو 580 ألف درهم.

وأوضحت أن المتهمين اتفقوا وخططوا لعملية السرقة وأعدّوا لها العدة، وتوجهوا ليلاً إلى فيلا المجني عليه بواسطة سيارة مستأجرة لتنفيذ جريمتهم، وبمجرد وصولهم إلى هناك، تسلقوا السور الخارجي وتسللوا إلى الداخل من خلال نافذة غرفة الطعام الكائنة في الطابق الأرضي.

وأضافت التحقيقات أن الجناة بعد دخولهم الفيلا صعدوا إلى الطابق العلوي، وكسروا قفل باب غرفة النوم، وسرقوا خزينة حديدية تعاونوا على إخراجها من الفيلا ونقلوها إلى منطقة صحراوية، واستولوا على محتوياتها الثمينة، واتفقوا على بيعها للمتهم الهارب بـ350 ألف درهم، بعد أن وعدهم بتسليم المبلغ لهم عندما يعودون إلى موطنهم.

وأشارت إلى أنه بموجب بلاغ تلقته الشرطة من المجني عليه الذي عاد إلى الدولة في اليوم التالي للجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف إلى هوية الجناة في أقل من 48 ساعة، وتمت مداهمة مقر سكنهم في أحد أحياء المدينة العالمية في دبي، والقبض عليهم.

وأقرّ المتهمون بأنهم خططوا لعمليات سرقة فلل في دبي، أثناء وجودهم في موطنهم، ثم حضروا إلى الدولة لتنفيذ تلك العمليات، واستأجروا مركبة لتسهيل تحركاتهم ونقل المسروقات.

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