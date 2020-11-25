رئيس منتدى أئمة فرنسا: محمد بن زائد قائد شجاع يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام

أكد رئيس منتدى أئمة فرنسا ورئيس اتحاد «الشعوب من أجل السلام»، حسن الشلغومي، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رجل سلام من الطراز الأول، وقائد شجاع يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام، وهو ما ستعمل عليه المنظمات والجمعيات الناشطة في أوروبا.

حيث أشاد الشلغومي، بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، مشيراً إلى أنها خطوة تاريخية بالنسبة للمنطقة والعالم، إذ قال: إن «المعاهدة ستغيّر نظرة العالم للعرب»، لافتاً إلى أنها ستحاصر التطرّف وستنعكس إيجاباً في محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا، التي ستتراجع وتتضاءل وتخفض مستوى معاداة الإسلام والمسلمين في العالم.