سيف بن زايد يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي

سيف اليزيد - استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، معالي الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور الإمارات حالياً.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من الموضوعات التي تتناول سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، وأهمية دفع مسيرة التكامل الخليجي في هذه المجالات، وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.

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