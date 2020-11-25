الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى دعم السلام والاستقرار في أفغانستان

سيف اليزيد - أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ضرورة مواصلة المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم لأفغانستان لينعم بالسلام والاستقرار، والعمل على مكافحة الإرهاب الذي تسبب في خسائر فادحة للشعب الأفغاني، ودعم أفغانستان لضمان تحقيقه أهداف التنمية المستدامة المنشودة، والعمل على تعزيز الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في مجال إرساء السلام والأمن في أفغانستان؛ لأنه فقط من خلال إشراك المرأة في عملية السلام سنتمكن من تحقيق سلام ذي معنى ودائم.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به معاليها خلال فعاليات «مؤتمر أفغانستان 2020» الذي عقد افتراضيا يوم 24 نوفمبر الحالي، باستضافة جمهورية أفغانستان الإسلامية وفنلندا والأمم المتحدة، وبمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية لتنسيق الدعم الدولي للتنمية في أفغانستان.

وأشارت معاليها إلى أنه قبل ثلاث سنوات، نعت دولة الإمارات العربية المتحدة مواطنيها شهداء العمل الإنساني الذين استشهدوا في هجوم إرهابي في قندهار أثناء تأدية واجبهم لتدشين مشاريع إنسانية تخدم شريحة واسعة من أطياف الشعب الأفغاني، مؤكدة أن دولة الإمارات ستظل صارمة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بكافة أشكاله.

كما أن دولة الإمارات انضمت أيضا إلى مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، التي أنشأتها أفغانستان وإسبانيا، للتضامن مع الضحايا والدفاع عن حقوقهم. كما كانت جزءاً من بعثة «إيساف» منذ عام 2003 للمساهمة في بناء القدرات الأمنية والحماية، وتنفيذ برامج نزع الألغام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للألغام لضمان رجوع آمن للأفغان إلى مناطقهم، وتمكينهم من تنفيذ الأنشطة التنموية فيها.

وقالت معاليها، إن دولة الإمارات، في إطار إدراكها لأهمية تنمية الوعي في المجتمع الأفغاني للقضاء على الفكر المتطرف، قامت بتقديم تدريب لأكثر من 20 ألف إمام في أفغانستان لنشر التسامح والتوعية حول قيم الوسطية والتسامح. بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهمت دولة الإمارات بأكثر من 1.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية وتنموية للشعب الأفغاني. وخلال جائحة «كوفيد 19»، تم تقديم مساعدات طبية عاجلة لمساعدة الكادر الطبي والعاملين في خط الدفاع الأول على مواجهة تداعيات تلك الجائحة.

واختتمت معاليها البيان بالإشارة إلى جهود دولة الإمارات في العمل على تمكين المرأة في أفغانستان، من خلال التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقديم برامج تدريبية للنساء العاملات في القطاع العسكري منذ عام 2018، من خلال «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» والتي تم تدريب 300 امرأة منهن 20 امرأة من أفغانستان، وذلك بتزويدهن بالمهارات والأدوات اللازمة لبناء السلام.