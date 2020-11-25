الامارات | شوارع وحدائق ومرافق أبوظبي جاهزة لاحتفالات العيد الوطني ويوم الشهيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع وحدائق ومرافق أبوظبي جاهزة لاحتفالات العيد الوطني ويوم الشهيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة أبوظبي الانتهاء من استعداداتها الخاصة باحتفالات اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة، ويوم الشهيد، من خلال تعزيز الأصول، والمرافق العامة، وتنفيذ عمليات الصيانة لأصول التجميل الطبيعى والصلب، وزراعة الزهور الموسمية الشتوية، وإزالة مشوهات الطرق، وعمليات التنظيف وإزالة المخلفات.

وأكدت البلدية أنها ركزت على تنفيذ وتكثيف أعمال الصيانة الدورية لأصول التجميل الطبيعية، والزراعية، والمدنية في الأماكن الحيوية والشوارع الرئيسية، وزراعة الزهور الموسمية مبكراً لتصل إلى مرحلة الإزهار وإعطاء الشكل الجمالي المرغوب في فترة الاحتفالات، والتنسيق والتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) في عمليات التنظيف وإزالة المخلفات فى جميع المناطق قبل الاحتفالات وبعدها، ومساندة الشركاء الاستراتيجيين خلال الاحتفالات.

وأوضحت أنها وعلى صعيد عمليات الصيانة والتشغيل أنهت الاستعدادات والتجهيزات لتقديم أفضل الخدمات والوجهات الترفيهية، وضمان تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، لتكون قادرة على استيعاب أعداد الزوار التي ستتوافد، والتأكد من سلامة عملها وأدائها، ورفع مستوى ومعايير التدقيق الرقابية على المظهر العام للمدينة، ورصد جميع مشوهات الطرق في المناطق الحيوية، وتنفيذ إعادة التأهيل والصيانة قبل اليوم الوطني، وتنفيذ أعمال صيانة شاملة للحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتجهيز كادر إشراف مناوب أثناء فترة الاحتفالات.

وفي مجال التجهيزات للاحتفالات باليوم الوطني قامت البلدية بصيانة الأصول الزراعية: )المسطحات الخضراء والشجيرات والأسيجة النباتية ،الزهور(، وصيانة الأصول الكهروميكانيكية، وعقد لقاءات توعوية مع كادر العمل وحراس الأمن والإنقاذ، والإشراف على نظافة المرافق الخاصة في الحدائق.

وضمن إطار حرصها على توفير معايير السلامة أثناء الاحتفالات اتخذت بلدية مدينة أبوظبي كافة إجراءات الأمن والسلامة من أجل توفير كل متطلبات الراحة والسلامة لمرتادي الحدائق والمرافق خلال فترة الإجازة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقاً لأفضل معايير الصحة حفاظاً على صحة وسلامة السكان والزوار.

كما ضاعفت البلدية أعداد المفتشين والمراقبين، وتوسيع خارطة انتشارهم لمتابعة التزام المشاركين بالاشتراطات والتعليمات.

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