الامارات | حبس خادمة هددت مخدومتها بالقتل وصورت أبناءها

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس خادمة هددت مخدومتها بالقتل وصورت أبناءها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ستة أشهر ثم الإبعاد بحق خادمة إفريقية تبلغ من العمر 27 عاماً هددت مخدومتها بالقتل ولوحت في وجهها بسكين.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهمة توجهت إلى المطبخ، واستلت سكيناً، ولوحت به في وجه مخدومتها، مؤكدة أنها سوف تقتلها وتنتحر لاحقاً، إذا لم ترد لها المجني عليها هاتفها النقال، فتم القبض على المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات بارتكاب جرائم منها التهديد بالقتل بالإضافةإلى، تمكين رجل أفادت بأنه صديق صديقتها من دخول منزل المجني عليها، فضلاً عن الاعتداء على خصوصية الأخيرة بتصوير أفراد أسرتها ومنزلها وإرسال الصور إلى أشخاصعبر تطبيق واتس اب.

وقالت المجني عليها موظفة خليجية إن المتهمة كانت تعمل لديها لمدة عام وخمسة أشهر، وفي يوم الواقعة طلبت منها تسليم هاتفها النقال الذي اشترته لها، إلا أن الخادمة ماطلت واخبرتها أن الهاتف في الغرفة، فتوجهت إلى هناك وفتشت الغرفة حتى عثرت على الهاتف مخفى في ملابسها، فأخذته منها.

وأضافت أنها فوجئت بالمتهمة تتوجه إلى المطبخ وتحضر سكيناً وتهددها بالقتل ثم الانتحار إذا لم ترد لها الهاتف، فأبلغت الشرطة التي حضرت وألقت القبض على الخادمة.

وأشارت المجني عليها إلى أنها فحصت الهاتف أثناء وجود المتهمة في مركز الشرطة بعد أن حصلت على الرمز السري منها، وصدمت بتصوير ابنائها وأرجاء المنزل دون علمها وإرسال الصور إلى أشخاص آخرين عبر تطبيق واتس اب، كما تضمنت الصور الموجودة على الهاتف صور للخادمة مع رجل داخل المنزل وحين عرضت عليها الصور وسألتها التزمت الصمت ولم توضح لماذا فعلت ذلك.

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