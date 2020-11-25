الامارات | مباشر.. نقل وقائع الحفل الافتراضي لتكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر.. نقل وقائع الحفل الافتراضي لتكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، انطلق الآن حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي بمشاركة عربية رفيعة المستوى.

-محمد بن راشد: أطلقنا قبل حوالي العام جائزة للتميز الحكومي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية .. استقبلنا ٥٠٠٠ مشاركة حكومية بحثنا خلالها عن أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم ..واستثنينا الامارات من المشاركة للحيادية ..واليوم نعلن النتائج

-محمد بن راشد: أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي .. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة

-محمد بن راشد: كما أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان

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فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من ٥٠٠٠ مشاركة حكومية عربية .. رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية

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