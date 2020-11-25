روتانا تعرض البث المباشر لاحتفالية اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع فنادقها في الإمارات

أعلنت روتانا، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، أنها ستعرض البث المباشر لاحتفالية "بذور الاتحاد" عبر جميع فنادقها في الإمارات، وذلك احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني بطريقة آمنة ومسؤولة، سيتم إحياء بهجة هذا اليوم من خلال عرض بث حيّ مبهر لملايين المشاهدين، وسوف تعرض فنادق روتانا الاحتفالية في الثاني من ديسمبر في جميع غرف النزلاء، وفي المساحات العامة لإتاحة فرصة الاستمتاع بالاحتفالات لجميع الضيوف.

وتعليقًا على هذه المبادرة، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لفنادق روتانا: "نحن متحمسون لدعم هذه الاحتفالية الرائعة، وإن عرض البث المباشر لاحتفالية "بذور الاتحاد" سوف يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات السنوية بطريقة آمنة ومسؤولة".

وأضاف: "لا شكّ أن أحد أعمدة نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة هو الوحدة، ونحن في روتانا جسّدنا ذلك في ظلّ فترة لم تخلُ من التحديات. وفي هذه المناسبة نشيد بهذه الأمة العظيمة وبقادتها العظماء الذين لم يدّخروا جهداً للتغلب على التحديات والمضي قدماً بعزم وقوة، ونحن نتطلع إلى الاحتفال والتضامن معًا في هذا اليوم المهم نحو مستقبل واعد وطموح".

الجدير ذكره أن روتانا تدير حاليًا 68 فندقًا في 24 مدينة عبر 14 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، والتي تضم 17,798 وحدة فندقية تحت مظلة علامات روتانا الفندقية والتي تلبي تطلعات جميع المسافرين.