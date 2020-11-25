"معرض جواهر الإمارات" الأول ينطلق غدا في إكسبو الشارقة

يشهد مركز إكسبو الشارقة، غدا إنطلاق النسخة الأولى من "معرض جواهر الإمارات"، أول معرض إماراتي 100% متخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة والعطور، والذي سيقام خلال الفترة من 25 ولغاية 28 نوفمبر الجاري، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وسيقام المعرض على مساحة 6000 متر مربع ويشارك فيه أكثر من 100 عارض من مختلف إمارات الدولة، ومن أفضل مصممي المجوهرات والمشغولات الذهبية وأصحاب أشهر العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات والقطع الثمينة وغيرها، ومن بينهم راعي الحدث "سالم الشعيبي للمجوهرات"، كما يتضمن المعرض جناحا خاصا للعطورات حيث سيجمع أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود تحت سقف واحد.

باقة وفيرة من الجوائز

وسيكون زوار المعرض على موعد مع باقة وفيرة من الجوائز الثمينة، حيث سيتم السحب في اليوم الأخير على طقم من الألماس وخاتم من الذهب الأبيض مرصع بالألماس تقدمة سالم الشعيبي للمجوهرات، إلى جانب السحوبات اليومية على هاتف أيفون 11 برو من خلال الاشتراك في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعرض، فضلا عن قسائم شرائية يوميا بقيمة 1000 درهم، بالإضافة إلى التمتع بالعروض الحصرية والتخفيضات التي ستطلقها الشركات العارضة، كما سيتخلل المعرض تنظيم برنامج جماهيري سيتم بثه على تلفزيون الشارقة لمقابلة العارضين ومنظمي الحدث وتوزيع قسائم شراء للزوار بقيمة 10 آلاف درهم من خلال السحوبات اليومية التي سيتم إجراؤها من موقع الحدث.

يلبي مختلف الأذواق

ويلبي المعرض الذي أضيف إلى أجندة الأحداث السنوية الثابتة في مركز إكسبو الشارقة الأذواق المختلفة للزوار ويراعي إمكانياتهم وخصوصياتهم، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع عودة الفعاليات والسماح بتنظيم حفلات الزفاف، حيث يعد مناسبة مثالية للمقبلين على الزواج، كما سيشكل الحدث فرصة مواتية للشركات الإمارتية لتعزيز حضورها وإعادة انتعاش سوق الذهب من خلال تعزيز حركة المبيعات بعد تأثرها بتداعيات جائحة كوفيد-19.

إجراءات وتدابير احترازية

وحرص مركز إكسبو الشارقة على تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، والتي اشتملت على تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند الدخول، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز حرصا على سلامة الجميع.

ويفتتح المعرض أبوابه للزوار مجانا يومي الأربعاء والسبت من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة العاشرة ليلا، ويوم الخميس من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، ويوم الجمعة من الساعة الثالثة عصرا حتى الحادية عشرة ليلا، وسيكون الدخول مجاني للمعرض مع توفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجانا للزوار.