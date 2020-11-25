الامارات | إعفاء الحاصلين على لقاح كوفيد 19 من الحجر الصحي في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء الحاصلين على لقاح كوفيد 19 من الحجر الصحي في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات الخاصة بالمشاركين في الدراسة السريرية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19، والمشاركين في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ.‬

تبدأ الإجراءات للمشاركين في تجارب اللقاح بعد حصولهم على الجرعة الأولى، وللمشاركين في التطعيم الوطني بعد اليوم الـ28 من حصولهم على الجرعة الثانية.

ويُميز المشاركون في تجارب اللقاح بنجمة ذهبية في تطبيق الحصن، التي تعفيهم من إجراء فحص للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، ومن نظام الحجر الصحي المطبق وفحوصات مسحة الأنف PCR في اليومين الرابع والثامن في حالة السفر وبعد وصولهم إلى الدولة.

بينما يُميز المشاركون في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ بحرف E في تطبيق الحصن، تعفيهم من إجراء فحص للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، ومن نظام الحجر الصحي المطبق في حالة العودة من خارج الدولة، ولكنهم يخضعون إلى فحص PCR في اليومين الرابع والثامن بعد وصولهم إلى الدولة.

تسري الإجراءات الخاصة مع استمرار ظهور الحالة الخاصة المُعرّفة للمشاركين على تطبيق الحصن والمرتبطة بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل أسبوعين.

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