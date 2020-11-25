محمد بن زايد: قمة العشرين جسدت الدور المحوري للسعودية دولياً

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بنجاح قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان بنجاح (قمة مجموعة العشرين) برئاسة المملكة.. النجاح الذي حققته قمة G20 يجسد دور السعودية المحوري على الساحة الدولية وقدرتها على توجيه جهود العالم للتعامل مع التحديات المشتركة للبشرية في ظروف استثنائية وصعبة سببتها جائحة (كورونا)».