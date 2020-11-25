الامارات | «تنفيذي الشارقة» يُصدر قراراً بشأن مخالفات إجراءات مواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يُصدر قراراً بشأن مخالفات إجراءات مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، القرار رقم (35) لسنة 2020 بشأن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كوفيد-19»، وتضمن القرار عدداً من الجزاءات الإدارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية في مقار العمل.

كما أصدر المجلس القرار رقم (36) لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التدريب الوقائي في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تختص هيئة الوقاية والسلامة بالإشراف على معاهد التدريب في الإمارة وتقييم أدائها، وضمان جودة الخدمات التدريبية في هذا المجال، ولها على وجه الخصوص ممارسة وضع ضوابط واشتراطات ومعايير التدريب الوقائي ومراقبة حسن تنفيذها، ومنح التصاريح لمعاهد التدريب الراغبة في ممارسة التدريب الوقائي وفقاً للضوابط والشروط المُحددة في هذا القرار، وتقييم واعتماد الكادر التدريبي في المنشآت الاقتصادية ومعاهد التدريب والتأكد من كفاءتهم وأهليتهم لممارسة مهام وأعمال التدريب الوقائي.

كما تضمن القرار اشتراطات تصريح ممارسة نشاط التدريب الوقائي والالتزامات والمخالفات والجزاءات الإدارية والضبطية القضائية لمفتشي الهيئة.

واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من هيئة الطرق والمواصلات بشأن لائحة المخالفات المستحدثة لبوابات التعرفة المرورية، وذلك لمواكبة السلوكيات غير القانونية الحديثة ولتنظيم مرور الشاحنات عبر البوابات.

واطلع المجلس على العرض المقدم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة حول الأنشطة السياحية في المنطقة الوسطى، بهدف تنظيم الإقبال الكبير على المناطق الصحراوية لما تتمتع به من مقومات بيئية وسياحية متميزة، ولتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى الاجراءات الاحترازية.

وتضمن العرض دراسة الوضع الحالي للمنطقة وأهم مميزاتها التي تجعل منها مقصداً سياحياً، واستعراض أفضل الممارسات في القطاع ذاته الذي يزداد نموه مع دخول فصل الشتاء، واختتم العرض بعدد من التوصيات التي وجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية حولها.

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