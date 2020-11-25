الامارات | «الداخلية» تحذر من مخالفة تعليمات الاحتفال باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحذر من مخالفة تعليمات الاحتفال باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الداخلية الأفراد من مخالفة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ49، الذي يحل الأسبوع المقبل، وضرورة الالتزام بضوابط تلوين المركبات ووضع الملصقات عليها، وعدم القيادة بتهور أو عمل حركات استعراضية على الطرق.

وحددت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للتنسيق المروري، الاشتراطات الواجب اتباعها في تزيين المركبات أثناء الاحتفال باليوم الوطني، بما يمكّن شرائح المجتمع من التعبير عن فرحتها بهذه المناسبة الوطنية بروح حضارية، من دون ارتكاب أي مخالفات لقواعد السير والمرور أو مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد مدير عام التنسيق المروري في الوزارة، العميد جمعة أحمد هامل خلفان القبيسي، أنه انسجاماً مع التعليمات والإجراءات الاحترازية الحالية في ظل الأزمة الصحية، فإن الاحتفالات لا تتضمن أي مسيرة للمركبات أو تجمعات، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية بخصوص التباعد المجتمعي، وإعطاء المسافات الآمنة، ولبس الكمامات والالتزام بسعة المركبات المحددة وفق القوانين.

وبخصوص تزيين المركبات، دعا القبيسي الجمهور إلى الالتزام بقوانين السير والمرور وتعليمات العناصر الشرطية، وعدم تلوين زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات، أو وضع شمسية أمامية، وعدم الجلوس فوق سطح المركبة أو على مقدمتها أو من خلفها أو على النوافذ أثناء سيرها حفاظاً على السلامة العامة.

وشدد على عدم القيام بحركات استعراضية على الطرق، أو تعطيل حركة السير، أو إغلاق الطرق، وعدم الوقوف على الطرق الفرعية والرئيسة ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة، وعدم تزويد السيارات بمواد الضجيج، أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك.

وأضاف أن الاشتراطات تلزم السائقين والركاب بعدم استخدام كل أنواع الرش، ومنع إدخال زوائد على المركبة تؤثر في الرؤية مثل تركيب سارية العلم على المركبة.

الالتزام بالضوابط

حثت شرطة أبوظبي الجمهور على الالتزام بالضوابط الواجب اتباعها خلال الاحتفالات باليوم الوطني، اعتباراً من اليوم وحتى السادس من ديسمبر المقبل، مؤكدة اهتمامها بتمكين الجمهور من التعبير عن فرحته بهذه المناسبة الوطنية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وطالبت السائقين والركاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومراعاة مسافة التباعد، وعدم تزويد السيارات بمواد الضجيج أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك، أو زوائد تؤثر في الرؤية.

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