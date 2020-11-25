الامارات | «الاتحادية للكهرباء»: إعادة فتح مراكز خدمة المتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحادية للكهرباء»: إعادة فتح مراكز خدمة المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ«الإمارات اليوم» أنه سيتم فتح جميع مراكز خدمة المتعاملين أمام الجمهور، ابتداءً من اليوم، لاستقبال معاملاتهم وتقديم الخدمات لهم عن قرب، وفق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية والمعنية بالدولة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، من طاقة استيعابية وتباعد اجتماعي ولبس للكمامات والتعقيم المستمر.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد ورود شكاوى وملاحظات للهيئة بعدم قدرة بعض الأفراد على إتمام معاملاته وتخليصها عن بعد، مشيرة إلى أنها قامت منذ بداية جائحة «كورونا» بتفعيل خدمات حجز المواعيد عبر «واتس أب» ومواقعها ومنصاتها الإلكترونية، لكن لاحظت وجود أشخاص لا يعرفون بهذه الخدمة، خصوصاً من انقطعت عنهم الخدمة ويريدون إعادة توصيلها بأسرع وقت لأسباب كثيرة، أو توصيل الخدمة لمبنى جديد، ما استدعى حضورهم من دون موعد مسبق للمراكز.

ولفتت إلى أنها كانت تستقبل جميع الأشخاص الذين لديهم مواعيد، وتم استثناء فئة لحجز المواعيد هي أصحاب الهمم وكبار السن، وقدمت لها جميع الخدمات التي تحتاج إليها.

وتابعت: «وردت ملاحظات للهيئة، عبر قنواتها، حول وجود أشخاص يحتاجون إلى تقديم خدمات كهرباء أو مياه، وتم حلها بشكل كامل»، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي هو خدمة أفراد المجتمع، والارتقاء بجميع خدماتها المقدمة، سواء كانت عن قرب أو بُعد، وذلك لتحقيق أعلى المعايير لرضا الجمهور.

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