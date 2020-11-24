النائب العام للدولة: مكرمة رئيس الدولة بالإفراج عن مسجونين لفتة كريمة تجسد الروح الإنسانية النبيلة

سيف اليزيد - أعرب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة عن عظيم تقديره لمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالإفراج عن 628 سجينا وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم، بمناسبة اليوم الوطني ال 49، مؤكدا أنها لفتة تجسد الروح الإنسانية النبيلة لدى صاحب السمو رئيس الدولة، وتجسد حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين يلتزمون بقوانين الدولة ويسعون لمستقبل أفضل.

وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إن هذه المبادرة الكريمة سترسخ في نفوس المفرج عنهم آثارا إيجابية تفتح لهم أبواب التفاؤل بالمستقبل وتخلق فيهم دافعا لتقويم سلوكهم والعودة إلى سواء السبيل، بالإضافة إلى ما تشكله من حافز لغيرهم من النزلاء للاقتداء بهم لنيل مثل هذا العفو مستقبلا، داعيا المشمولين بالمكرمة إلى بذل قصارى جهدهم للانضمام إلى مسيرة التنمية في المجتمع والعمل على بناء وتطوير حياتهم والتوجه بها نحو مستقبل أفضل بما يعود عليهم وذويهم بالخير.

وتقدم النائب العام بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود بمناسبة اليوم الوطني ال49 لاتحاد دولة الإمارات، معربا عن فخره واعتزازه بقيادتنا الرشيدة التي تحرص دوما على رسم السعادة على وجوه أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.