محمد بن زايد يهنئ خادم الحرمين ومحمد بن سلمان بنجاح قمة مجموعة العشرين

سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، «بنجاح قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة».

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على «تويتر»، أن «النجاح الذي حققته قمة G20 يجسد دور السعودية المحوري على الساحة الدولية وقدرتها على توجيه جهود العالم للتعامل مع التحديات المشتركة للبشرية في ظروف استثنائية وصعبة سببتها جائحة (كورونا)».

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