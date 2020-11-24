الامارات | "الاتحادية للكهرباء والماء" لـ"الإمارات اليوم": إعادة فتح مراكز سعادة المتعاملين لاستقبال الجمهور غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية للكهرباء والماء" لـ"الإمارات اليوم": إعادة فتح مراكز سعادة المتعاملين لاستقبال الجمهور غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ "الإمارات اليوم" أنه سيتم فتح جميع مراكز خدمة سعادة المتعاملين أمام الجمهور ابتداءً من يوم غد، لاستقبال معاملاتهم وتقديم الخدمات لهم عن قرب، وذلك وفق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية والمعنية بالدولة لمنع انتشار فيروس كورونا من طاقة استيعابية وتباعد اجتماعي ولبس للكمامات والتعقيم المستمر.

وأشارت أن هذا القرار جاء بعد ورود عدد من الملاحظات للهيئة بعدم قدرة بعض الأفراد على إتمام معاملاته وتخليصها عن بعد، مشيرة إلى أنها قامت بتفعيل منذ بدية جائحة كورونا خدمات أخذ المواعيد عبر رقم خصصته عن طريق الوتس أب ومواقعها ومنصاتها الإلكترونية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا بين المتعاملين والمراجعين، ولكن لاحظت وجود أشخاص لا يعرفون بهذه الخدمة، وخاصة ممن انقطعت عنهم الخدمة ويريدون إعادة توصيلها بأسرع وقت لأسباب كثيرة أو يريد توصيل الخدمة لمبنى جديد، ما استدعى حضوره بدون موعد مسبق للمراكز، لافتة إلى أنها كانت تستقبل جميع الأشخاص الذين لديهم مواعيد وتم استثناء فئة هي أصحاب الهمم وكبار السن من أخذ المواعيد، وقدمت لهم جميع الخدمات التي يحتاجونها.

وتابعت: ورد للهيئة عبر قنواتها عدد من الملاحظات حول وجود أشخاص يحتاجون لتقديم خدمات كهرباء أو مياه، وتم حلها بشكل كامل، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي هو خدمة أفراد المجتمع والارتقاء بجميع خدماتها المقدمة سواء كانت عن قرب أو بعد وذلك لتحقيق أعلى المعايير لرضى الجمهور.

وبينت أن كافة ملاحظات الجمهور من المشتركين بالهيئة محل تقدير واهتمام مباشر منها، وتم التوجيه بالتواصل مع جميع أصحاب الملاحظات لتقديم الخدمة لهم بصورة متكاملة، إلى جانب تقييم الإجراءات والخدمات وتطويرها للارتقاء بها.

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