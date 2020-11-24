محمد بن راشد: سارة الأميري تقود حملة لإلهام المرأة العربية

سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إن معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء تقود حملة لإلهام المرأة العربية بأنها تستطيع.

وكتب سموه، على تويتر «سارة الأميري على قائمة الـ BBC لأكثر 100 امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم في 2020».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «سارة تقود مهمة الإمارات للمريخ بنجاح.. وتقود اليوم وكالة الإمارات للفضاء.. وتقود حملة لإلهام المرأة العربية بأنها تستطيع.. ولا شيء مستحيل أمامها».

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