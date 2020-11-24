الامارات | 4 خطوات تمكنك من طباعة الملكية الالكترونية لمركبتك في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات تمكنك من طباعة الملكية الالكترونية لمركبتك في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه يمكن طباعة الملكية الالكترونية للمركبة، أو أي مستند آخر في حال عدم تلقي رسالة إلكترونية، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

ويشير الموقع الالكتروني لهيئة الطرق والمواصلات في دبي الى إمكانية طباعة الملكية الالكترونية للمركبة ، أو للتأكد من بياناتها وموعد التجديد وبيانات التأمين ، عبر 4 خطوات تبدأ بتسجيل الدخول الى موقع الهيئة (WWW.RTA.ae) ، ثم اختيار خدمات السائقين ومالكي المركبات، ومن بعدها الانتقال في الخطوة الثالثة إلى خدمة التحقق من صلاحية شهادة المركبة والضغط على "تقدم الآن"، وأخيرا اختيار نوع الخدمة ، "رخصة مركبة" من بين قائمة الخدمات، ليتم إدخال البيانات لكي يظهر أمر الطباعة.

وكان عدد من السائقين قد أعربوا عن قلقهم بسبب عدم استلامهم نسخة إلكترونية عن بطاقة ترخيص المركبة، وذلك رغم انجازهم لمعاملة الترخيص واستكمالهم الإجراءات عبر القنوات الذكية والإلكترونية المتاحة، في وقت اكدت فيه هيئة الطرق والمواصلات في دبي ل "الإمارات اليوم" أن هناك آلية تحتم تأكيد العميل لبياناته وطلبه للحصول على الملكية الإلكترونية حتى يتمكن من استلامها.

ويجب على المتعامل إظهار المُلكيّة الإلكترونية الموجودة في تطبيقات الهيئة على هاتفه أو طباعة رخصة سير المركبة وإظهارها عند طلب الدوريات أو رجال الشرطة لبطاقة المُلكيّة.

وتعد المُلكيّة الإلكترونية، مستند إلكتروني مرادف لرخصة سير المركبة، وتُرسل إلى المتعامل عن طريق البريد الإلكتروني في حال طلب ذلك اثناء انجاز معاملات الترخيص عبر القنوات الإلكترونية. وتتضمن الملكية الإلكترونية كل بيانات المُلكيّة بما فيها تاريخ الانتهاء والرهن والتأمين. ويمكن للمتعامل طباعتها أو الاحتفاظ بها على هاتفه لإظهارها للجهات المختصّة.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أكدت أنه لن يتم استدعاء المركبات التي أعفيت من الفحص الفني بسبب الإغلاق خلال فترة التعقيم الوطني، لإجراء الفحص مجدداً قبل انتهاء ترخيصها السنوي، إلا في حال إجراء معاملات جديدة، الأمر الذي يستدعي احتفاظ الذين انجزوا معاملات الترخيص في تلك الفترة للنسخة الإلكترونية لرخصة سير المركبة.

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