الامارات | شرطة أبوظبي تحث على الالتزام بضوابط الاحتفالات باليوم الوطني الـ 49

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحث على الالتزام بضوابط الاحتفالات باليوم الوطني الـ 49 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت شرطة أبوظبي الجمهور على الالتزام بالضوابط الواجب اتباعها خلال الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ 49 اعتباراً من 25 نوفمبرالجاري ولغاية 6 ديسمبر 2020 مؤكدة اهتمامها بتمكين الجمهور من التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار "كوفيد19".

وأكدت أهمية التزام السائقين بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة، وعدم الوقوف فوق سطح المركبة او الخروج من نوافذها أثناء مسيرها ودعتهم إلى الالتزام بعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق وحثتهم على عدم تعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطريق على الآخرين وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة.

وطالبت السائقين والركاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية ومراعاة مسافة التباعد وعدم تزويد السيارات بمواد الضجيج أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك او زوائد تؤثر على الرؤية.

وحثت الجمهور على عدم استخدام أنواع الرش "سبريه" من قبل السائق والركاب وعدم تغطية زجاج المركبة بالملصقات او وضع شمسية أمامية، ومنع تجاوز الركاب لأكثر من ثلاثة أشخاص في المركبة الواحدة.

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