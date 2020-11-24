محمد بن راشد يتفقد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

سيف اليزيد - تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح اليوم الثلاثاء، المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "أثناء تفقد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ... المرحلة الرابعة تكلفت ١٥ مليار درهم .. والتكلفة الاجمالية للمشروع ٥٠ مليار درهم لانتاج ٥٠٠٠ ميجاوات من الطاقة النظيفة .. هدفنا ٧٥٪ طاقة نظيفة لدبي خلال ٣٠ عام القادمة .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول".