20 ديسمبر إجازة المعلمين في المدارس الحكومية

سيف اليزيد - حددت وزارة التربية والتعليم إجازة الكادر التعليمي والإداري للفصل الدراسي الأول في المدارس الحكومية، والتي تبدأ يوم الأحد في 20 ديسمبر وتستمر لغاية يوم الخميس 31 ديسمبر، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد في 3 يناير 2021.

وأعلم قطاع الخدمات المساندة جميع الإدارات المدرسية أمس، أن الأسبوع التدريبي للمعلمين سيبدأ يوم الأحد في 13 ديسمبر، ويمتد لغاية يوم الخميس 17 ديسمبر.

وفي التقويم الأكاديمي الذي اعتمده مجلس الوزراء، تمتد إجازة الشتاء للطلبة في جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بغض النظر عن المنهاج المتبع في 12 ديسمبر لغاية 30 ديسمبر.

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