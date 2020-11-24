الامارات | "جنايات أبوظبي" تدين 9 متهمين و9 شركات في قضية غسل أموال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محكمة جنايات أبوظبي، اليوم، عن إدانتها لتسعة متهمين وتسع شركات في قضية غسل أموال بقيمة 306 ملايين درهم. وقالت دائرة القضاء بأبوظبي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن المحكمة أصدرت أحكاماً بالسجن تراوحت بين 7 و10 سنوات وغرامات مالية بحق المتهمين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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